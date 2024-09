(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 CAMPO LARGO: CATTANEO, “ALLEANZA CSX SOLO DI NECESSITA’ ”

“Il centrodestra, a differenza del centrosinistra, ha una storia di unità e collaborazione consolidata. Quando il centrosinistra si è unito, spesso lo ha fatto con l’unico scopo di battere l’avversario politico. Ricordo i tempi dell’Unione, quando l’obiettivo era semplicemente mettersi insieme per vincere, senza una vera visione comune. Anche oggi sembra così: se guardo alle differenze tra Conte, Calenda o Renzi, tra i Cinque Stelle e Piccolotti, faccio fatica a trovare punti di convergenza. Il centrodestra, invece, governa insieme da 31 anni, sia a livello regionale che comunale, dimostrando continuità e coesione. Certo, ci sono differenze tra i nostri partiti, ma questa pluralità è anche una nostra forza. Abbiamo tre formazioni distinte e non abbiamo mai voluto fonderle in una sola, perché ognuna porta qualcosa di diverso. Tuttavia, come coalizione, abbiamo sempre il senso di responsabilità di mantenere l’unità, trovando ogni volta una sintesi che ci permette di lavorare insieme e di presentarci compatti agli elettori.” Così Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, intervenendo a Metropolis su RepubblicaTv

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma