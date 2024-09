Alleanza EDISON del World Economic Forum supera 1 miliardo di vite raggiunte, accelerando l’inclusione digitale globale

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

L’Alleanza EDISON del World Economic Forum ha superato l’obiettivo di connettere oltre 1 miliardo di persone ai servizi digitali essenziali entro il 2025, raggiungendolo in anticipo. L’iniziativa, che coinvolge più di 200 partner in oltre 100 paesi, mira a colmare il divario digitale, portando benefici in sanità, istruzione e finanza. Il progetto ha avuto un impatto significativo in Asia e Africa, e si prevede che i suoi investimenti generino enormi vantaggi economici per i paesi in via di sviluppo. (

World Economic Forum)tps://http://www.weforum.org/press/2024/09/world-economic-forum-s-edison-alliance-impacts-over-1-billion-lives-accelerating-global-digital-inclusion/).