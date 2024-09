Aggiuntivo odg Consiglio Comunale di lunedì 30 settembre, ore 15 – Residenza Municipale

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 l 29/05/2027 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all’originale digitale ai sensi dell’art. 23-bis del

D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

OGGETTO: AGGIUNTIVO DELL’ORDINE DEL GIORNO.

Si fa seguito all’avviso prot. n. 239735 del 19/09/2024 per comunicare che, all’ordine del giorno

allegato al predetto avviso, vengono aggiunti gli argomenti di cui all’unito elenco da trattare nella

seduta del 30/09/2024:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

Proposta 5096/2024 – INTERROGAZIONE PROT. 242011 DELLA CONSIGLIERA CHIASTRA

SUL BANDO PER GLI STUDI DI FATTIBILITA’ PER HUB URBANI

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli

Assessori.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO

Proposta 4556/2024 – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(DUP) 2025-2027 – I.E.

(Sindaco GUERRA MICHELE)

Proposta 4990/2024 – AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2024/2026 – I.E.

(Sindaco GUERRA MICHELE)

Proposta 4789/2024 – PARCHEGGIO NEL CENTRO INTERMODALE “PRU STAZIONE FS EX BOSCHI”. INDIRIZZO FAVOREVOLE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO PER LA

REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO -I.E.

(Assessore BORGHI GIANLUCA)