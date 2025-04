(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Dazi. Bonelli: Impeachment salverà il mondo dalle follie del sovranismo

trumpista

“Donald Trump mette i dazi, poi li toglie, poi li sospende: è il sovranismo

impazzito di una persona evidentemente squilibrata e c’è molto da temere

per il mondo intero. In pochi giorni ha provocato danni per migliaia di

miliardi di dollari, contribuendo a destabilizzare il pianeta.

L’ennesima marcia indietro è la prova provata che Trump conosce solo il

linguaggio muscolare. Se possiamo sperare in qualcosa, ci auguriamo che il

Congresso americano — da qualunque parte politica — prenda in

considerazione l’ipotesi dell’impeachment. Trump ha dimostrato di non

essere affatto in equilibrio, anzi: è chiaramente una persona instabile. Un

eventuale impeachment potrebbe salvare il mondo dalle follie del sovranismo

trumpista.

E in tutto questo Giorgia Meloni vola negli USA alla corte di colui che ha

definito “parassiti” gli europei e ha offeso anche il nostro governo

definendolo “leccac****”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE