AGENDA ASSESSORI DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024

Ore 9.30 – L’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene a “IL METODO OUTSPORT PER LA DIVERSITY &INCLUSION” in occasione della European Week of Sport. L’iniziativa è organizzata da AiCS (Associazione Italiana Cultura Sport) attraverso il proprio Dipartimento LGBTI, l’Ufficio Outsport e la Commissione Pari Opportunità, con il patrocinio di Roma Capitale e il sostegno dell’Ufficio Diritti LGBT+. Sono partner la ASD Lupi Roma Outsport e Gaynet. (Sala del Carroccio, Campidoglio)

Ore 10.30 – L’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene al convegno “LE SFIDE DELL’EMPOWERMENT FINANZIARIO FEMMINILE” presso la Sala Zuccari della Presidenza del Senato (Palazzo Giustiniani -Via della Dogana Vecchia 26)

Ore 12.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Roma Jewelry Week. (Sala Laudato sì, Campidoglio)

Ore 13.00 – l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene alla conferenza stampa “Educare alle Differenze”, l’appuntamento annuale della rete nazionale di associazioni

impegnate nella formazione sull’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole, sul contrasto agli stereotipi, sulla valorizzazione delle differenze. (Sala Nassiriya del Senato, Piazza Madama)

Ore 18.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, è presente alla proiezione del film su Enrico Calamai. (Sala Cinema, Palazzo delle Esposizioni – scalinata da via Milano 9A).