Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Il rally mondiale chiude la stagione a Monza con le vetture e i campioni del WRC Ritorna il Monza Rally Show per celebrare i 4 anni di Pirelli come fornitore unico del massimo campionato di categoria

Si terrà a Monza il gran finale della stagione rallistica mondiale 2024, con il *Monza Rally Show* che torna per l’occasione in calendario. L’appuntamento, promosso da *Pirelli* in collaborazione con *WRC Promoter*, *FIA* e l’*Autodromo Nazionale Monza* per celebrare i 4 anni del costruttore italiano come fornitore unico del WRC, è fissato nel week-end del 6-8 dicembre e avrà per protagonisti i campioni, i team e le vetture del campionato mondiale. Sfrecceranno, infatti, sulla pista del Tempio della Velocità la Hyundai i i20 N Rally1 Hybrid, la Ford Puma Rally1 Hybrid, e la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. Le vetture dei Team *Hyundai Shell Mobis WRT*, *M-Sport Ford WRT* e *Toyota Gazoo Racing WRT* daranno spettacolo nelle giornate del venerdì e del sabato, mentre si sfideranno nel *Master Show* programmato per la domenica pomeriggio.

A dar vita alla sfida nei giorni precedenti, saranno le vetture Rally 2 in 8 prove speciali, tutte interne al circuito.

“/Siamo felici di riportare i campioni del Rally mondiale a casa nostra, quale consideriamo il circuito di Monza/ – commenta *Terenzio Testoni*, Rally activity manager di Pirelli -. /Per noi sarà l’occasione per fare un bilancio di questi quattro anni come fornitori unici del WRC, che sono stati pieni di successi e di momenti di apprendimento. E sarà l’occasione per dare l’arrivederci al mondiale e ribadire che il rally resta un’attività centrale per noi/”.

“/Il ritorno del Monza Rally Show è il miglior modo per chiudere la stagione 2024./ – ha commentato *Giuseppe Redaelli*, presidente di SIAS Autodromo Nazionale Monza – /Dopo le due edizioni del mondiale nel 2020 e nel 2021 e l’ultima tappa del Campionato Italiano nel 2023 sarà un grande piacere celebrare Pirelli assieme ai campioni del WRC e ai grandi protagonisti del rally italiano, europeo e Mondiale su un circuito totalmente rinnovato e pronto a regalare spettacolo/”.

