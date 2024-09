(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Campania: Cantalamessa (Lega), buon lavoro a Zinzi e grazie a Durigon

Roma, 23 set – “Gianpiero Zinzi è il nuovo commissario della Lega in Campania. Un grosso in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a Gianpiero. Un ringraziamento va a Claudio Durigon per il lavoro svolto fino ad oggi in Campania e che continuerà a svolgere egregiamente come vicesegretario della Lega al fianco di Matteo Salvini. Al neo coordinatore rinnovo piena disponibilità e collaborazione, la squadra è forte e sono certo che raggiungeremo ulteriori traguardi e vinceremo altre importanti battaglie”.

Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.

