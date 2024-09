(ARC) Cultura: Anzil, Fruts!Festival esperienza formativa per i pi giovani

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

al Mulino Braida di Flambro

Udine, 23 set – “In Friuli Venezia Giulia abbiamo circa duemila

associazioni culturali, molte di queste di elevato valore, e tra

queste c’? Ziqqurat: siamo orgogliosi di essere tra le regioni

d’Italia che investono maggiormente e sappiamo che anche il

contributo che quest’anno ? dedicato all’associazione avr? una

positiva ricaduta sul territorio”.

Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario

Anzil alla presentazione della prima edizione di Fruts!Festival,

evento di musica dedicato ai bambini da 0 a 13 anni che avr?

luogo il 5 e 6 ottobre nel Mulino Braida nel biotopo regionale

delle risorgive di Flambro a Talmassons con il sostegno

dell’Amministrazione regionale.

“Le finalit? positive del festival – ha commentato Anzil – sono

chiare: la cultura ? un insieme di conoscenze ed esperienze che

si sono fatte concretamente e che costituiscono l’identit? di un

territorio e che vanno tramandate: per farlo occorre coinvolgere

le nuove generazioni come si prefigge ‘Fruts”. Ma il beneficio

per i partecipanti sar? doppio, perch? oltre a ricevere la

testimonianza di chi li ha preceduti, i fortunati bambini e

ragazzi che potranno accedere ad eventi fortemente formativi che

li aiuteranno a crescere sviluppando la creativit? attraverso la

musica ed immersi nella natura”.

Alla presentazione sono intervenuti anche i sindaci di Talmassons

Fabrizio Pitton, di Pocenia Debora Furlan, di Rivignano Teor

Fabrizio Mattiussi e per l’associazione culturale Ziqqurat – nata

nel 2026 e organizzatrice dell’evento – il presidente Junior

Antonio Lenoci, la direttrice artistica Daisy De Benedetti e la

responsabile organizzativa Sarah Del Medico.

Numerosi i concerti che si alterneranno sul ThunderPalco e

sull’EcoPalco, a partire dal “parco giochi sonoro” di OoopopoiooO

di Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, e Aurora Rays, nominata nel

2022 agli “Independent Music Awards” nella categoria “migliori 50

artisti nel mondo”.

Inoltre sono stati annunciati i concerti di Maistah Aphrica –

collettivo formato da nomi di spicco della scena jazz friulana,

il chitarrista Duranti, con il suo progetto di musica rock/blues,

Thierry e Rosa Mussin per un set afro/reggae acustico, Giorgio

Parisi per la musica klezmer, I’m in, “one man band” di Marco

D’Orlando, batterista dai mille talenti, l’Hardcoro di Pordenone

e un imperdibile DJ Lab a cura di Michele Poletto.

Due le fiabe musicali adatte anche ai piccolissimi: Laura Giavon

e Giacomo Serino porteranno in scena Le 12 avventure del

cromatigatto, mentre Paolo Jus e Aurelio Tarallo presenteranno I

Menestrelli dell’Osteria Phandon?.

Doppio appuntamento anche per i concerti interattivi per famiglie

ispirati alla MLT del metodo Gordon di PraticaMenteMusica.

Oltre ai concerti sono previsti laboratori di circo, arte, libri,

gioco e tante altre attivit? creative che aiuteranno i pi?

giovani a esplorare diverse forme d’arte. A completare l’offerta

del festival ci saranno inoltre l’angolo morbido per i piccoli,

la biblioteca e ludoteca di Pocenia, giochi di legno e

un’installazione di cartoni.

