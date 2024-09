[acspro] [CRUmbria-News] L’Aula di Palazzo Cesaroni convocata per domani, martedì 24 settembre 2024, ore 9.30

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(Acs) Perugia, 23 settembre 2024 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si

riunirà martedì 24 settembre 2024, alle ore 9.30 nella sede di Palazzo

Cesaroni, a Perugia. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta

immediata (question time), proposte di legge, mozioni, atti amministrativi.

La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube e sul sito

istituzionale dell’Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili

i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall’Ufficio stampa di Palazzo

Cesaroni.

QUESTION TIME – Interrogazioni a risposta immediata

“Fentanyl in una dose di eroina arriva a Perugia per la prima volta,

intendimenti urgenti della giunta” – interroga Donatella Porzi (Misto),

risponde assessore Luca Coletto

“Chiarimenti in merito alla tempistica, importi e modalità per

erogazione di assegni per i disabili gravi, al fine di garantire

parità di trattamento ed effettiva libertà di scelta, in attuazione al

Prina 2022-2024” – interroga Vincenzo Bianconi (Misto), risponde

assessore Luca Coletto

“Riconoscimento di nuovi accreditamenti presso le strutture sanitarie e

socio sanitarie umbre e sviluppo di iniziative per l’invecchiamento attivo”

– interroga Simona Meloni (PD), risponde assessore Luca Coletto

“Utilizzo delle acque della diga di Montedoglio per contribuire

all’innalzamento del livello idrometrico del lago Trasimeno” – interroga

Valerio Mancini (Lega), risponde assessore Roberto Morroni

“Crisi Ast-caro energia, chiarimenti sulle misure urgenti che la giunta

regionale intende attuare per il sostegno alle industrie energivore” –

interroga Thomas De Luca (M5S), per la risposta assessori Roberto Morroni –

Michele Fioroni

“Richiesta approfondimento erogazione delle risorse agli enti formativi per

svolgimento del programma Gol” – interroga Tommaso Bori (PD), risponde

assessore Michele Fioroni

PROPOSTE DI LEGGE

“Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche

e audiovisive”, proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale,

relatore Elena Proietti Trotti (presidente 3a commissione)

“Valorizzazione della dieta mediterranea”, proposta di legge dei

consiglieri Valerio Mancini (primo firmatario), Marco Castellari, Manuela

Puletti e Paola Fioroni (Lega)

“Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (disposizioni

sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all’attuazione

della normativa e delle politiche dell’Unione europea – disciplina

dell’attività internazionale della Regione), proposta di legge regionale

dei consiglieri Daniele Carissimi (Lega), Andrea Fora (Patto civico),

Vincenzo Bianconi (Misto), Thomas De Luca (M5S), Eleonora Pace (FDI) e Fabio

Paparelli (Pd)

ALTRI ATTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:

“Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio

immobiliare della Regione Umbria per il triennio 2024-2026”, atto

amministrativo, relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente 1a

commissione), relatrice di minoranza Donatella Porzi (vicepresidente 1a

commissione)

MOZIONI

“Modifica della normativa vigente in materia di demolizione e messa in

sicurezza degli edifici del testo unico della ricostruzione privata del sisma

2016 al fine di contribuire a favorire il recupero del paesaggio, rilanciare

l’economia turistica e la rinascita delle comunità locali” – mozione di

Vincenzo Bianconi (Misto) e Thomas De Luca (M5S)

Trattazione congiunta delle seguenti mozioni: “Impianti eolici industriali

e tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e naturale dell’Umbria” di

iniziativa di Simona Meloni (PD) e “Individuazione delle aree idonee

all’installazione di impianti a fonte rinnovabile solare ed eolica”, di

iniziativa dei consiglieri Valerio Mancini (Lega), Eleonora Pace (FDI) e

Stefano Pastorelli (FI)

“Attivare anche in Umbria ‘Dalia per le donne’, una nuova applicazione

per smartphone, nata per contrastare il triste e sempre più dilagante

fenomeno della violenza di genere” – mozione di Manuela Puletti (primo

firmatario) e Paola Fioroni (Lega)

“Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti

dell’amministrazione regionale” – mozione di Simona Meloni (PD)

“Istituzione della rete dermatologica regionale per la presa in carico dei

pazienti affetti da vitiligine” – mozione di Eleonora Pace (primo

firmatario), Paola Fioroni e Valerio Mancini (Lega)

“Adeguamento dell’ospedale della media valle del Tevere agli standard di

ospedale dea 1° livello, con potenziamento dello strumento della

telemedicina” – mozione di Fabio Paparelli (primo firmatario), Michele

Bettarelli, Simona Meloni (PD), Thomas De Luca (M5S), Donatella Porzi e

Vincenzo Bianconi (Misto)

“Censimento popolazione anziana in condizione di solitudine” – mozione

di Daniele Carissimi (Lega)

“Crisi che ha colpito la razza chianina” – mozione di Simona Meloni

(primo firmatario) e Tommaso Bori (PD)

“Rimozione di ogni preclusione all’accesso alla carriera militare per le

persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari” –

mozione di Valerio Mancini (Lega)

“Urgente ultimazione del percorso pedonale e ciclabile della ex ferrovia

Spoleto-Norcia nel tratto Borgo Cerreto – Norcia quale opera strategica per

il rilancio dell’economia dell’alta Valnerina e per la sicurezza di un

turismo lento in crescita e sempre più a rischio nel percorrere la strada

statale ss 685 senza adeguata banchina in diversi tratti” – mozione di

Vincenzo Bianconi (Misto)

“Introduzione dello ‘ius scholae’ per l’attribuzione della cittadinanza

italiana” – mozione di Tommaso Bori (PD)

“Designazione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei

conti dell’istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle

Marche” – proposta di atto amministrativo, relatore Daniele Nicchi

(presidente 1a commissione). RED/PG

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79180