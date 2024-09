(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 *OMICIDIO MOLFETTA. BELLOMO (LEGA): SERVE PUGNO DURO CONTRO CLAN SANGUINARI*

“La violenza delle mafie sul territorio pugliese è una vera e propria

emergenza sociale. La tragica vicenda di Molfetta, che è costata la vita a

una giovane donna, è l’ennesimo episodio dove sono coinvolti personaggi

delle organizzazioni criminali spietati e senza scrupoli. Serve un’azione

immediata da parte dello Stato per dare risposte efficaci in termini di

contrasto e controllo assoluto del territorio. Il governo ha già fatto

molto, ma c’è ancora tanto da fare per estirpare un cancro che da decenni

tiene in ostaggio interi quartieri delle nostre città. La politica delle

foto con i parenti dei mafiosi è oggi più che mai inaccettabile. Serve

un’inversione di tendenza, in termini di cultura, per creare un tessuto

sociale più sano rispetto al passato, ma anche il pugno duro contro clan

sanguinari che condizionano la vita della gente onesta. Si può e si deve

fare. O lo fa il centrodestra, senza fare sconti a nessuno, oppure saremo

condannati a registrare tanti altri episodi come quello che oggi

giustamente, in maniera trasversale, stigmatizziamo”. Lo dichiara il

deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia

della Camera.

Ufficio Stampa

On. Davide Bellomo

Gruppo Lega – Salvini Premier

Camera dei Deputati

Piazza Monte Citorio n.1 – Roma