GOLF – BMW PGA Championship: Billy Horschel prevale al play off, ottimo Manassero quarto

BMW PGA Championship: Billy Horschel prevale al play off, ottimo Manassero quarto

Nel prestigioso torneo del DP World Tour lo statunitense ha superato con un eagle alla seconda buca di spareggio Rory McIroy e Thriston Lawrence

Matteo Manassero, sua la gara nel 2013, non è riuscito a mantenere il ritmo del terzo round, ma resta la sua nuova prestazione di rilievo sotto l’aspetto tecnico e agonistico in una stagione dove a marzo si è imposto nel Jonsson Workwear Open, in Sudafrica. Reduce dal precedente terzo posto nell’Irish Open, ha collezionato sette top ten e ha preso parte ai Giochi di Parigi. Con questo risultato è entrato tra i primi 100 del ranking mondiale (101° prima della gara) e ha messo una seria ipoteca sulla ‘carta’ per il PGA Tour 2025, che sarà assegnata ai primi 15 della Race To Dubai (ordine di merito) non altrimenti esenti dove è salito dal nono al quinto posto.

Sono usciti al taglio Edoardo Molinari e Andrea Pavan, 66.i con 143 (+1) e out per un colpo, e Guido Migliozzi, 120° con 150 (+6), e si è ritirato Francesco Molinari.

