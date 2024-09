(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 MALTEMPO. BONGUERRIERI(FDI) DAL GOVERNO IMPEGNO CONCRETO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

“Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi lo stanziamento di 24 milioni per fronteggiare l’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna e le Marche. Si tratta di un intervento tempestivo e necessario per rispondere rapidamente ai bisogni delle comunità colpite. Si tratta di risorse importanti che vanno a sommarsi a quelle già erogate nel recente passato. Il Governo Meloni ancora una volta dimostra nei fatti che alle polemiche sterili dell’opposizione, preferisce un impegno concreto per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare al più presto la normalità nelle aree maggiormente danneggiate”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati