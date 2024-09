FOTO NOTIZIA – La moto staffetta Caschi Rossi sotto lo stesso cielo ha fatto tappa alla biblioteca Malerba

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

La moto staffetta Caschi Rossi sotto lo stesso cielo ha fatto tappa alla biblioteca Malerba

Parma, 20 settembre 2024. L’Assessora alle pari opportunità Caterina Bonetti e l’Assessore alle politiche sociali Ettore Brianti hanno portato il saluto dell’Amministrazione ai rappresentanti della moto staffetta Cachi Rossi che ha fatto tappa oggi alla biblioteca Malerba.

Il Progetto “Caschi Rossi” di Angeli in Moto è partito da Roma a marzo nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere. L’iniziativa è volta a supportare le donne vittime di violenza in collaborazione con la rete di associazioni del territorio, con le forze dell’ordine, i servizi sociali e i centri anti-violenza territoriali, attraverso un percorso di consapevolezza. Nello specifico, il progetto si sviluppa attraverso alcune tappe fondamentali: dall’accompagnamento e assistenza nel corso delle udienze processuali in caso di denuncia, fino al supporto all’autonomia.

Info http://www.angeliinmoto.it e https://www.angeliinmoto.it/caschi-rossi/

