(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Forza Italia; Ronzulli (FI): ci sia spazio reale per confronto

“Tutte le idee servono ad arricchire il dibattito, a dare contributi che possono rivelarsi vincenti. Fin dalla sua nascita, Forza Italia è stata la casa che ha accolto chi proveniva da esperienze politiche diverse: democristiani, socialisti, liberali, radicali. Per fare in modo che questo accada però è necessario che ci sia uno spazio reale di confronto, per fare sintesi e arrivare a una proposta unitaria. Altrimenti rischiamo di diventare una Torre di Babele che crea solo divisioni e confusione”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un’intervista al Tempo, che poi sulla lettera di Marina Berlusconi a Repubblica ha detto: “É stata molto chiara. La conosco e non metterebbe mai in discussione la tenuta di questo governo. Dobbiamo sempre avere presente che una cosa sono le ricostruzioni giornalistiche, altra cosa è la realtà”.