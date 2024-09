(ARC) Eventi: Zannier, progetto solidale di Pomis rafforza comunit

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

mele danneggiate alla Casa di riposo

Pordenone, 20 set – “Un’iniziativa che ha il grande merito di

aver contribuito, attraverso un progetto di concreta solidariet?,

al lavoro e all’impegno di una comunit? che ha saputo rialzarsi,

ricostruire e guardare avanti con coraggio e speranza dopo la

devastante grandinata che un anno fa aveva messo in ginocchio il

paese di Mortegliano e l’area circostante. Si ? saputo unire lo

spirito di un imprenditore che ha immediatamente trasformato il

danno in opportunit?, con l’impegno verso gli altri. E’ cos? nata

un’occasione di solidariet? per l’intera comunit?, sentendo il

dovere di pensare in particolare agli anziani e alle persone pi?

fragili della comunit? che subito un evento eccezionale senza

precedenti”.

Sono le parole che l’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha

pronunciato questa sera, nell’ambito della Festa della mela di

Tolmezzo, alla cerimonia per la consegna dei fondi raccolti con

la vendita della “Spremuta integrale di mela Julia” (realizzata

dall’azienda Pomis di Chiasiellis di Mortegliano con le mele

danneggiate dalla disastrosa grandinata del luglio 2023 che ha

avuto come epicentro l’area di Mortegliano) donati alla Casa di

riposo proprio di Mortegliano che aveva subito ingenti danni.

Alla cerimonia, voluta dall’azienda Pomis e da Despar (Aspiag

Service), oltre al titolare dell’impresa agricola Peter Larcher

erano presenti i sindaci dei Comuni di Tolmezzo e Mortegliano.

Parte del ricavato della vendita della produzione speciale,

avviata esattamente un anno fa negli 80 punti vendita Despar in

Friuli Venezia Giulia e nei 50 negozi affiliati, per una somma di

oltre quattromila euro ? stata consegnata alla Casa di riposo e

rappresenta la pi? importante tra le diverse donazioni private

giunte al centro per anziani.

“Le proporzioni di ci? che ? accaduto nell’estate del 2023 – ha

ricordato l’assessore – nell’area di Mortegliano e in buona parte

della pianura friulana sono state immani. La Regione era

intervenuta subito con contributi straordinari per il ripristino

del patrimonio pubblico danneggiato. Al contempo ci si mosse per

garantire alle imprese di avere la liquidit? necessaria a

consentire di andare avanti, per salvaguardare l’intero sistema.

Dopo un anno, molto ? stato fatto. Iniziative come questa – ha

sottolineato Zannier – sono gesti importanti che aiutano a

rafforzare la volont? di una comunit? che non si ? mai fiaccata e

che sta con determinazione e caparbiet? tornando alla normalit?”.

