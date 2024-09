(ARC) Eventi: Roberti, “Io sono Fvg” promuove territorio anche per GO!2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

ven 20 settembre 2024 Eventi: Roberti, "Io sono Fvg" promuove territorio anche per

GO!2025

Oggi inaugurazione a Cormons della “Festa dell’uva”

Pordenone, 20 set – “La festa dell’uva di Cormons rappresenta una

delle tante eccellenze del Friuli Venezia Giulia, in particolare

quella del settore vitivinicolo, che assieme alle altre

l’amministrazione promuove con il marchio Io sono Fvg”. Go!2025

permetter? di aprire le porte a tantissimi visitatori, occasione

per la quale ci stiamo attrezzando al meglio”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti partecipando oggi a Cormons alla cerimonia di

inaugurazione della Festa dell’Uva.

“Attraverso il nostro marchio – ha detto l’esponente

dell’esecutivo nel corso del suo intervento – intendiamo

promuovere non solo la singola manifestazione ma un intero

territorio regionale, con le sue tante ricchezze storiche,

culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, che hanno bisogno

di essere conosciute e valorizzate. In questo senso GO!2025 sar?

un potentissimo volano che ci permetter? di attrarre turisti da

tutto il mondo, esportando questo nostro patrimonio al difuori

dei confini nazionali”.

“Per questo motivo – ha aggiunto ancora Roberti – oltre

all’aspetto prettamente promozionale, stiamo investendo ingenti

risorse su opere pubbliche non solo a Gorizia ma su tutto il

territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo modo potremo

essere pronti per mostrarci al meglio agli occhi degli oltre 2

milioni di visitatori previsti in regione, in occasione della

capitale europea della Cultura”.

