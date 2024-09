(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Stellantis. Gelmetti (FdI): Vergogna se diventa mero venditore di auto asiatiche

“È davvero grottesco che Stellantis chieda ai lavoratori di Mirafiori in cassa integrazione di effettuare le verifiche finali sulle auto cinesi del suo partner Leapmotor spedite in Europa e destinate al mercato italiano. Una vergogna. Il Gruppo piuttosto aumentasse la produzione investendo in Italia invece di diventare un mero venditore di auto asiatiche”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica