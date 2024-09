(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 SCUOLA, ORRICO (M5S): VOTO IN CONDOTTA? VOGLIONO TRASFORMARE STUDENTI IN SIGNOR SÌ

Roma, 19 set. – “Il ritorno del voto in condotta voluto da Giuseppe Valditara si inserisce all’interno di una filiera ben precisa che questo governo sta costruendo, e cioè far sì che tutti i cittadini e tutte le cittadine italiane rispondano in coro in un unico modo: “signor sì!”. Quello che si vuole fare è costruire dei soldati e non delle persone pensanti e responsabili. Il voto in condotta è un voto di discriminazione nei confronti di quelle che sono le fragilità, i disagi e le diseguaglianze che ci sono nel nostro Paese e all’interno del nostro sistema scolastico. È l’ennesimo disegno di legge che vuole trasformare la scuola e questa società in un contesto autoritario dove non viene riconosciuta autorevolezza agli insegnanti, che ancora una volta restano precari e con gli stipendi più bassi tra tutti i Paesi OCSE. Per dare dei valori ai nostri giovani si preferisce la punizione piuttosto che l’educazione”.

Così la deputata M5S Anna Laura Orrico intervenendo in aula.

