(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 ORRICO (M5S) A GIULI: MIC NON VOLTI LE SPALLE A PICCOLI MUSEI ITALIANI

Roma, 19 set. – “Nel 2020, nel pieno dell’emergenza covid, il governo Conte II si preoccupò di tutelare i piccoli musei. Lo fece attraverso un decreto – di cui mi occupai personalmente in qualità di sottosegretaria alla cultura – che prevedeva finanziamenti non superiori a €10.000 per progetti realizzati da istituzioni museali con un bilancio non superiore a €20.000. Una strategia finalizzata a permeare il più possibile tutto il territorio nazionale facendo arrivare finanziamenti che sono ossigeno per le realtà museali dei piccoli comuni e delle aree interne del Paese. Oggi quel lavoro rischia di andare perduto, perché con il nuovo decreto il MiC innalza il limite di bilancio a 50 mila euro, e quello per i finanziamenti addirittura a 100 mila euro. Questo avrà come conseguenza il fatto che i finanziamenti andranno a musei che piccoli non sono, ma soprattutto si ridurrà drasticamente il numero dei beneficiari: esattamente tutto il contrario dello spirito della norma iniziale. Chiediamo ad Alessandro Giuli di mettere mano a questo decreto e non tradire i piccoli musei ripristinando una norma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle a sostegno di istituzioni culturali che producono iniziative lodevolissime e rappresentano presidi democratici in aree del paese spesso prive di altri luoghi della cultura e che stanno perdendo addirittura le scuole”.

Così la deputata M5S in commissione cultura Anna Laura Orrico.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle