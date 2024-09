(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Lega, Lazzarini: prossimi weekend gazebo per sostegno a Matteo Salvini

Roma 19 set. – “Al via questo weekend i gazebo organizzati dalla Lega sul territorio. Obiettivo: raccogliere firme a favore di Matteo Salvini, a fronte della richiesta del PM di condanna a 6 anni per il caso Open Arms, e per sostenere la riforma dell’autonomia differenziata, fondamentale per il Paese e per i nostri territori. Sarò presente in prima persona, a partire da quello previsto presso il mercato di Piove di Sacco (Pd), e negli altri numerosi gazebo che verranno organizzati sia questo fine settimana che il successivo del 28-29 settembre. Oggi più che mai ritengo fondamentale continuare ad ascoltare le reali necessità dei cittadini e rafforzare quel dialogo imprescindibile per guidare al meglio una amministrazione. Come sempre, siamo e saremo sempre tra la gente”.

Lo dichiara la deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo (PD), Arianna Lazzarini.