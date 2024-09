GENTE di Michela Lucenti – Balletto Civile | Lux Feminae | 21 settembre

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Con preghiera di pubblicazione.

Siena, Musei Nazionali di Siena, 21 settembre 2024

Evento di danza in Pinacoteca nell’ambito della rassegna “LUX FEMINAE”

Sabato 21 settembre 2024 alle ore 16:00 e alle ore 17:30, all’interno della Pinacoteca Nazionale di Siena, si terrà il primo spettacolo della rassegna “LUX FEMINAE – Donne e Madonne – Danzare al femminile nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Siena”: “GENTE” di Michela Lucenti-Balletto Civile.

Michela Lucenti nel 2003 fonda Balletto Civile, progetto artistico nomade animato da una forte tensione etica. Gli spettacoli di Balletto Civile hanno molteplici ispirazioni che vanno dalla rilettura, spesso irriverente, dei grandi classici del Teatro della Danza e della Musica passando dalla drammaturgia originale di autori italiani fino alla messa in scena di grandi autori stranieri.

GENTE è uno spettacolo itinerante e site-specific pensato per luoghi non convenzionali, un insieme di partiture danzate che aprono le maglie della routine quotidiana creando, con i corpi, poesia. Al pubblico viene chiesto di seguire un percorso disseminato di situazioni e personaggi stra-ordinari seguendo un filo rosso musicale. Le figure femminili che incontriamo durante il percorso sono al limite tra la semplice realtà che viviamo e la visione. Presenteremo un’immagine insolita del luogo che ci ospita, disseminandolo di stazioni poetiche inaspettate. Attraverso un profondo lavoro sulla relazione si dispiega un’indagine sul femminile da diversi punti di vista, solitari e in relazione. Un femminile feroce che emerge e prende spazio affermando la propria identità, un canto delicato e potentissimo risuona dialogando con la musica, i corpi di questo nostro presente si fanno largo tra la folla. Le azioni danzate nascono tra il pubblico e prendono lo spazio, sorprendendo lo spettatore e tessendo storie di donne comuni e straordinarie allo stesso tempo. Figure femminili potenti, in abiti quotidiani spostano l’immaginario rimandando ai grandi archetipi femminili del mito, la drammaturgia è emotiva, l’azione e la relazione costruiscono il senso del dire di questi corpi che attraverso lo sguardo dell’altro affermano il proprio spazio. I danzatori si passano il testimone, seguendo il suono del sassofono che come un pifferaio magico che disegna il percorso da seguire e riempie la scena creando spazi interiori, facendosi ritmo e colonna sonora. Il pubblico entra a far parte dello spettacolo e libero di decidere dove posare lo sguardo, diventa lui stesso regista dell’evento. Un viaggio dal quotidiano all’immaginifico dove il passo tra l’ordinario e lo stra-ordinario, quasi, scompare.

Per maggiori informazioni sulla rassegna Lux Feminae: https://www.pinacotecanazionalesiena.it/luxfeminae/

Musei Nazionali di Siena

Pinacoteca Nazionale di Siena

Servizio Promozione e Comunicazione

https://pinacotecanazionalesiena.it/

