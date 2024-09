(ARC) Corregionali:Roberti, Origini rafforza radici Fvg con alta formazione

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

Trieste, 19 set – “Rinnovare e rafforzare il legame tra i

discendenti di origine friulana e giuliana residenti all’estero

cogliendo l’opportunit? di valorizzare le loro competenze,

inserendole all’interno del tessuto economico regionale. ?

l’obiettivo di questa iniziativa che quest’anno celebra il

ventennale avendo il pieno e convinto sostegno della Regione e

del governatore Fedriga”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti in occasione del raduno ventennale del

Corso Origini Italia – organizzato dal Mib, Business School of

Management con il sostegno della Regione – a cui partecipano 160

discendenti di emigrati italiani provenienti da 17 Paesi. Il

programma Origini Italia mira a offrire formazione di alto

livello in export management e imprenditorialit?, con una

particolare attenzione ai temi dell’internazionalizzazione.

Come ha spiegato l’assessore, nell’occasione si ? colta

l’opportunit? di riunire – chi in presenza, chi collegato online

– tutti coloro che hanno condiviso questa esperienza formativa

offerta dal Mib.

“Un percorso di alta formazione – ha aggiunto Roberti – legato

all’appartenenza, alla cultura e alla tradizione coltivate

all’interno di quelle comunit? che conservano, da migliaia di

chilometri di distanza, il legame con la terra di provenienza

delle loro famiglie”.

Roberti ha poi letto un messaggio del governatore Fedriga nel

quale ? stato ribadito l’orgoglio della Regione di continuare a

rafforzare i legami con i corregionali all’estero, “anche per

condividere l’emozione di riscoprire le proprie origini”.

Infine, l’assessore stasera prender? parte alla cena di gala con

tutti i partecipanti al raduno “per testimoniare – ha concluso –

ancora una volta l’importanza di questo legame tra le istituzioni

locali e queste nuove generazioni che di sentono orgogliosamente

appartenenti alla nostra terra”.

