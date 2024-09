(ARC) Autonomia: Fedriga, specialit Fvg va tutelata e difesa

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Trieste, 19 set – “L’autonomia differenziata rappresenta una

grande e preziosa opportunit? per migliorare i servizi e le

prospettive di crescita dei diversi territori regionali, a Nord

come a Sud del Paese. Parliamo di una riforma dell’assetto

istituzionale che pu? essere in grado di aumentare la

responsabilit? delle classi dirigenti, attraverso un sistema

chiaro di attribuzione di competenze. Se il referendum abrogativo

dell’autonomia dovesse essere approvato significherebbe mettere a

rischio l’autonomia del Friuli Venezia Giulia, con il rischio che

i futuri governi possano interpretare la volont? popolare con un

centralismo che affosserebbe la nostra specialit?”.

? quanto ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, intervenendo sul tema dell’autonomia

differenziata nella seduta odierna del Consiglio regionale.

“Minore autonomia per il Friuli Venezia Giulia – ha sostenuto il

massimo rappresentante dell’Esecutivo regionale – equivarrebbe a

depotenziare la capacit? di garantire a cittadini e imprese

contributi, servizi e infrastrutture che la nostra Regione riesce

a mettere a disposizione proprio in virt? della propria

specialit?”.

Sempre secondo Fedriga, “non si pu? pensare di valorizzare il

nostro territorio tarpando le ali alle altre Regioni. Piuttosto,

ritengo che la strada da seguire per aumentare la virtuosit? del

Friuli Venezia Giulia sia quella di provare a correre pi? veloce”.

