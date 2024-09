AGGRESSIONI AI MEDICI-CODIRP AL MINISTRO SCHILLACI “L’APPROCCIO PANPENALISTICO NON BASTA”

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

Roma, 19 settembre 2024 – Si è svolto stamani l’incontro Ministero Salute- Organizzazioni Sindacali “Azione di contrasto agli atti di violenza al personale sanitario”, voluto dal Ministro Schillaci per fare fronte comune contro le ormai giornaliere aggressioni ai medici e ai sanitari in ospedale. La riunione, constatando l’aspetto emergenziale del problema ormai sotto gli occhi di tutti, ha visto il Ministro prospettare le soluzioni anticipate durante il Question time alla Camera i giorni scorsi. Secondo il Segretario Generale CODIRP, Tiziana Cignarelli: “l’approccio panpenalistico non basta. Aumentare le pene e i reati tocca solo una parte del problema. La vera questione mi sembra siano le condizioni di lavoro di chi è impegnato nella sanità pubblica e le carenze strutturali, che continuano ad aggravarsi, non consentendo di lavorare sicuri e bene, quindi di dare una risposta adeguata ai cittadini. Il cedimento del sistema è ormai visibile; eppure le tracce c’erano tutte e anche al tavolo CCNL le condizioni di lavoro sono state al centro della trattativa. Come risollevare, se siamo ancora in tempo e se c’è la volontà, il servizio sanitario nazionale? Sicuramente investendo sul suo personale e concentrando le scarne risorse sul territorio. La prima occasione per dimostrare di voler salvare il Servizio Sanitario nazionale è immediata nel Piano Strutturale di Bilancio che sta scrivendo il Ministro dell’Economia Giorgetti.”