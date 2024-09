(ACON) MONTAGNA. PELLEGRINO (AVS): GARANTIRE PARI DIGNIT A OGNI CITTADINO

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

Trieste, 19 set

consigliere Novelli e da lui stesso definita ‘vetusta’ ? nei

fatti anacronistica perch? datata ottobre dell’anno scorso; nel

mentre l’ente gestore ? gi? stato interpellato dai Comuni in

questione”.

Cos? in una nota Serena Pellegrino (Avs), vicepresidente del

Gruppo Misto, a margine della discussione dell’emendamento

‘Instabilit? della rete elettrica e precariet? dei monti

circostanti’.

“Un grave ritardo che delinea la scarsa attenzione della politica

tutta alle aree interne di questa Regione che soffrono disservizi

decennali. La mozione – continua l’esponente di Opposizione – non

? poi esaustiva nel punto primo perch? fa riferimento solo ai

disservizi di alcune realt? comunali governate dal Centrosinistra

e non a quelle dei Comuni governati dai sodali della maggioranza

che governa la Regione. A titolo d’esempio non si pu? non citare

le intere settimane con cui sono stati lasciati senza linea fissa

del telefono (quella mobile non c’? mai stata) gli abitanti in

quota di Montefosca e quelli a valle di Stupizza (Pulfero) dove i

cittadini sono rimasti senza corrente, senza acqua calda e senza

telefono per tre giorni”.

“L’accesso ai servizi pubblici – prosegue Pellegrino – ? precluso

a vallate intere, linee elettriche che saltano ad ogni temporale,

disservizi sul telefono fisso, mancanza totale di rete mobile per

non parlare dell’indebolimento della rete sanitaria locale

smantellata negli ultimi anni. Tutto questo mina la qualit? della

vita delle persone che abitano le terre alte, le vallate e

impedisce l’insediamento di nuovi nuclei famigliari o di aziende.

Dobbiamo invece attuare l’articolo 3 della Costituzione. Tutti i

cittadini – chiosa la consigliera di Avs – hanno pari dignit?

sociale e devono quindi godere degli stessi benefici e di uno

stesso servizio pubblico di qualit?”.

“Abbiamo votato comunque a favore del testo – conclude la

consigliera – per rispetto dei cittadini che finalmente vedono

discussa la mozione e un interessamento della Regione. Vigileremo

perch? non passi un altro anno prima che si ridiscuta lo stato

dei servizi laddove non garantiti”.

