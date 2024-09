24.09.2024 ore 20:00 TKOB – Capolavori della musica da camera dal Trio dell’Accademia dei Cameristi

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Save the date!

L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione il Teatro dell’Opera e

Balletto di Tirana e con l’Accademia dei Cameristi è lieto di presentare: /

Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me Teatrin e Operës dhe Baletit

në Tiranë dhe me Akademinë e Muzikantëve të Dhomës, ka kënaqësinë të

prezantojë:

“Capolavori della musica da camera”

un concerto del Trio dell’Accademia dei Cameristi / koncert i Trios së

Akademisë së Muzikantëve të Dhomës

Christian Sebastianutto – violino

Marco Mauro Moruzzi violoncello

Emanuele Torquati – pianoforte

Hall concerti, Teatro dell’Opera e Balletto – Piazza Skanderbeg, Tirana /

Salla e Koncerteve, Teatri i Operas dhe Baletit – Sheshi Skënderbej, Tiranë

Biglietti disponibili dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 presso il Teatro /

Biletat në shitje nga ora 10:00 deri në 14:00 dhe nga ora 16:00 deri në

20:00 pranë TOB

Programma: / Programi:

FERRUCCIO BUSONI

Andante con Variazioni e Scherzo op. 18

FRANZ SCHUBERT

Trio n.2 op. 100 D 929

allegro – andante con moto – scherzando allegro moderato, trio – allegro

moderato

Capolavori della musica da camera

Dedicato al trio con pianoforte, il programma inizia con un brano di rara

esecuzione, l’Andante con variazioni e scherzo op. 18a di Ferruccio Busoni,

compositore Italiano di nascita ma compenetrato di esperienze

internazionali, di cui ricorre il centenario della morte. Si tratta di un

brano di raffinata architettura che riflette la concezione estetica di un

compositore che dedicò tutta la vita a promuovere il rinnovamento della vita

musicale italiana.

Il Trio in mi bemolle maggiore di Schubert è un lavoro di ampie e solide

proporzioni e, nonostante i suoi sviluppi imprevisti guidati apparentemente

dalla sola fantasia, è attentamente architettato., con un’evidente ricerca

d’unità fra i quattro movimenti per mezzo di richiami tematici molto

precisi. Con la sua acuta sensibilità, Schubert ne metteva in luce

soprattutto l’energia e la drammaticità: “Il primo movimento vibra di un

furore represso e di un’appassionata nostalgia (…) L’Adagio è percorso da

un sospiro che tradisce alla fine un’angoscia profonda (…) Riassumendo, il

Trio in mi bemolle maggiore è attivo, virile, drammatico”. In esso, come nel

gemello Trio D 898, Schubert raggiunse una fusione perfetta fra le due

diverse facce della musica per organici cameristici con pianoforte nella

Vienna della restaurazione: da una parte la musica brillante di semplice

intrattenimento e dall’altra la più pura musica da camera per chi non aveva

dimenticato la lezione di Haydn, Mozart e Beethoven. Ma il brillante spirito

mondano viennese è rivissuto da Schubert come eco di un Eden lontano e

diventa oggetto di una nostalgica “recherche du temps perdu”.

La serata è resa ancora più prestigiosa dalla presenza del pianista Emanuele

Torquati, protagonista di un’ammirevole carriera per la varietà del

repertorio affrontato. Con lui suonano Christian Sebastianutto e Marco Mauro

Moruzzi, giovani talenti i cui curricula sono densi di riconoscimenti, oltre

che di percorsi formativi in prestigiose università europee e di tappe di

carriere destinate al successo.

http://www.accademiadeicameristi.com/

Christian Sebastianutto è nato in una famiglia di musicisti nel 1993 e ha

intrapreso lo studio del violino all’età di 4 anni. Ha tenuto concerti come

solista e musicista da camera in tutto il mondo e si è esibito numerose

volte presso la città del Vaticano e nel dicembre 2015 ha tenuto un concerto

per il Papa emerito Benedetto XVI registrato dalla Radio Vaticana. È stato

selezionato tra le più’ importanti Accademie musicali europee per

partecipare al Festival Internazionale di musica “Encuentros Musicales

Santander” in Santander (Spagna). Ha inciso per Amadeus Rainbow, Achord

Pictures Budapest e per la Rai di Trieste.

Marco Mauro Moruzzi inizia lo studio del violoncello a 14 anni. Ha

conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti e la lode presso il

Conservatorio “G.Verdi” di Milano. Dopo essere stato primo violoncello

dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani è ora primo violoncello

dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano grazie alla

quale ha avuto modo di esibirsi in quartetto per l’incontro ufficiale del

Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente

della Repubblica Tedesca presso l’Ambasciata italiana a Berlino.

Emanuele Torquati è uno dei più stimati pianisti contemporanei.

Particolarmente attento al repertorio contemporaneo, Emanuele Torquati suona

regolarmente in tutto il mondo per importanti istituzioni quali la Alte Oper

di Francoforte, Columbia University New York, New England Conservatory

Boston, Teatro Colón Buenos Aires, Ateneul Bucarest, Fondation Louis Vuitton

Paris, e per Festival quali MITO, I Concerti del Quirinale, Maggio Musicale

Fiorentino, Unione Musicale, Biennale Musica, Musica Strasbourg,

Klangspuren, Heidelberger Frühling.

* * *

Kryevepra të muzikës së dhomës

Dedikuar trios me piano, programi fillon me një pjesë të rrallë, Andante con

variazioni e scherzo op. 18a nga Ferruccio Busoni, kompozitor i lindur në

Itali, por plot me përvoja ndërkombëtare, njëqindvjetori i vdekjes së të

cilit përkon këtë vit. Bëhet fjalë për një pjesë me arkitekturë të rafinuar,

që pasqyron konceptimin estetik të një kompozitori që i kushtoi gjithë jetën

e tij rinovimit të jetës muzikore italiane.

Trio në mi-bemol maggiore nga Schubert, është një vepër me përmasa të mëdha

dhe solide dhe, pavarësisht nga zhvillimet e saj të papritura, të drejtuara

me sa duket vetëm nga imagjinata, është arkitekturuar me kujdes, me një

kërkim të dukshëm të unitetit mes katër lëvizjeve, me anë të referencave

tematike mjaft specifike. Me ndjeshmërinë e tij të mprehtë, Schubertr

theksoi mbi të gjitha energjinë dhe dramacitetin e saj: “Lëvizja e parë

vibron me forcë të ndrydhur dhe nostalgji pasionante (…) Adagio përshkohet

nga një psherëtimë që përfundon me një ankth të thellë (… ) Duke e

përmbledhur, trioja në mi-bemol maggiore është aktive, virile, dramatike”.

Në të, ashtu si edh tek Trio D 898, Schubert arriti një shkrirje të përsosur

mes dy anëve të ndryshme të muzikës për ansamblet e dhomës me piano në

Vjenën e asaj kohe: nga njëra anë muzika brilante e argëtimit të thjeshtë

dhe nga ana tjetër muzika më e pastër e dhomës, për ata që nuk i kishin

harruar mësimet e Haydnit, Mozartit dhe Beethovenit. Por shpirti mondan

vjenez, rijetohet nga Schubert si një jehonë e një Edeni të largët dhe

shndërrohet në objekt të një “recherche du temps perdu” nostalgjike.

Mbrëmja fiton edhe më shumë prestigj falë pranisë së pianistit Emanuele

Torquati, protagonist i një karriere të admirueshme për shumëllojshmërinë e

repertorit të luajtur. Me të luajnë Christian Sebastianutto dhe Marco Mauro

Moruzzi, talentë të rinj, CV-të e të cilëve janë plot çmime, si dhe kurse

trajnimi në universitete prestigjioze europiane dhe etapa karriere të

projektuar drejt suksesit.

http://www.accademiadeicameristi.com/

Christian Sebastianutto lindi në një familje muzikantësh në vitin 1993 dhe

filloi të studionte violinë në moshën 4 vjeçare. Ka dhënë koncerte si solist

dhe muzikant dhome në mbarë botën, ka performuar shumë herë në qytetin e

Vatikanit dhe në dhjetor 2015 ka mbajtur një koncert për Papa Emeritus

Benedikti XVI të regjistruar nga Radio Vatikani. U zgjodh ndër akademitë

muzikore më të rëndësishme europiane për të marrë pjesë në Festivalin

Ndërkombëtar të Muzikës “Encuentros Musicales Santander” në Santander

(Spanjë). Ka regjistruar për Amadeus Rainbow, Acord Pictures Budapest dhe

për Rai di Trieste.

Marco Mauro Moruzzi filloi të studionte violonçel në moshën 14 vjeçare. Mori

një diplomë trevjeçare me nota të shkëlqyera pranë Konservatorit “G.Verdi”

në Milano. Pasi luajti si violonçelist i parë i Orkestrës Kombëtare të

Konservatorëve Italianë, tani është violonçelisti i parë i Orkestrës së

Accademia del Teatro alla Scala në Milano, falë së cilës pati mundësinë të

interpretojë në një kuartet gjatë takimit zyrtar të Presidentit të

Republikën Italiane, Sergio Mattarella me Presidentin e Republikës Gjermane,

pranë Ambasadës Italiane në Berlin.

Emanuele Torquati është një nga pianistët më të vlerësuar bashkëkohor.

Veçanërisht i vëmendshëm ndaj repertorit bashkëkohor, Emanuele Torquati luan

rregullisht në të gjithë botën për institucione të rëndësishme si Alte Oper

i Frankfurtit, Universiteti i Kolumbias në Nju Jork, Konservatori New

England në Boston, Teatro Colón Buenos Aires, Ateneul Bukuresht, Fondacioni

Louis Vuitton Paris dhe për Festivale të tilla si MITO, I Concerti del

Quirinale, Maggio Musicale Fiorentino, Unione Musicale, Biennale Musica,

Musica Strasburg, Klangspuren, Heidelberger Frühling.

—————————————————————————-

—————————————————-

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

http://www.iictirana.esteri.it

* Kliko

0mailing%20list> këtu nëse nuk do të jesh më pjesë e listës sonë të

kontakteve

* Clicca