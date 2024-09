(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Scuola: Sasso (Lega), in arrivo 55mln per Fondazioni ITS Academy. Grazie Valditara

Roma, 18 set. – “Ottima notizia la firma del ministro Valditara al decreto che assegna oltre 55 milioni di euro a 19 nuove Fondazioni ITS Academy, che hanno avviato almeno un percorso formativo nel 2023. Un finanziamento che va ad aggiungersi a quello già ricevuto da 125 fondazioni in precedenza e sarà destinato in parte al potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0 e in parte all’ampliamento dell’offerta formativa. Oggi più che mai è fondamentale rafforzare la rete degli Istituti Tecnici Superiori: dobbiamo preparare i nostri ragazzi al mondo del lavoro, formandoli al meglio e dando loro i migliori strumenti possibili per imparare”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.