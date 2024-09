(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 +++INTEGRAZIONE+++AGENDA ASSESSORI, GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024

Ore 17.30 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà al Talent Connect – Matchmaking per innovatori ( Talent Garden Roma Ostiense, via Ostiense 92 )

Ore 17.30 – L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 9daleggere, il Festival della Lettura e della Letteratura del IX Municipio ( Sala Marilyn, La Vaccheria – via Giovanni L’Eltore 35 )

Ore 18.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di assegnazione del Premio Vigna d’Argento ( Campidoglio, Sala della Protomoteca )

Ore 18.00 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà all’evento “L’InnovAzione Sociale: Il Futuro di Roma” ( Sala Gonzaga, via della Consolazione 4 )

Ore 18.45 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà all’evento “Tech4Fem: Improving Women’s Health” ( Dotcampus, via Faleria 21 )

Ore 19.15 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipano all’inaugurazione della seconda edizione di Cinema In Verde, il primo festival di film ambientali ( Orto Botanico, largo Cristina di Svezia 23A )