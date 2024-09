G7, Matera (FdI): ‘Opportunità unica di promozione del territorio’

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

“La notizia della scelta di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, come location del G7 Interni che si svolgerà il prossimo 2 ottobre, è una straordinaria opportunità di promozione del territorio e delle aree interne non solo della Campania ma di tutta Italia”.

È quanto sottolineato in una nota dal senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico Matera, che continua:

“Complimenti al ministro Piantedosi per aver operato questa scelta, dando risalto a una zona che è ricca di eccellenze sanitarie, penso all’Università Americana di Pittsburgh, oltre che realtà produttive importanti in ogni settore. Gli ospiti internazionali potranno apprezzare le bellezze delle aree interne del nostro Paese, per troppo tempo ignorate o abbandonate”.

