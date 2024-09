Alla rassegna letteraria “Cervo in Blu d’Inchiostro”, Marco Bobbio ricorda il padre Norberto Bobbio. Cervo (IM) 21 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 *Cervo in Blu d’Inchiostro 2024 ricorda il filosofo e Senatore Norberto

Bobbio*

*Nell’ambito della rassegna letteraria Cervo in Blu d’inchiostro 2024 il 21

settembre sarà protagonista Marco Bobbio, figlio del grande filosofo,

insieme al Direttore del Centro Studi Piero Gobetti, Pietro Polito. Un

laboratorio degli studenti del Liceo Cassini sulle opere di Norberto Bobbio

ricorda *la figura del “maestro che non voleva essere chiamato maestro”.

Sabato *21 settembre*, alle 17:00, all’*Oratorio *di *Santa Caterina* a

Cervo (IM), la storica rassegna letteraria *Cervo in Blu d’Inchiostro*

2024

ricorda *Norberto Bobbio* a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 9

gennaio 2004 nella sua Torino. Filosofo, giurista, politologo e storico,

Senatore a vita dal 1984, Norberto Bobbio ha lasciato opere di

straordinaria importanza, fra le molteplici: *Politica e cultura*, *Saggi

sulla scienza politica in Italia, Quale socialismo? Discussione di

un’alternativa, Teoria della scienza giuridica, La teoria delle forme di

governo nella storia del pensiero politico, Né con Marx né contro Marx**.*

*A Cervo sarà presente il figlio, Marco Bobbio*

Il ricordo di Norberto Bobbio sarà rievocato da un ospite d’eccezione: il

figlio *Marco Bobbio. *All’incontro saranno presenti il Direttore del Centro

Studi Piero Gobetti, *Pietro Polito* e il docente di storia e filosofia del

Liceo “Cassini” di Sanremo *Mauro Ansaldi*. Parteciperanno, infine, gli

studenti del Liceo “Cassini” di Sanremo, con *Francesca Rotta Gentile*,

curatrice di *Cervo in Blu d’Inchiostro*. Ad accompagnare il pomeriggio

letterario, ci sarà la musica con *Alexandra Podylova,* giovanissima

pianista di soli 13 anni della *Scuola di Musica San Giorgio di Cervo* e

allieva dell’insegnante Liana Novokhaskaja.

“Bobbio amava dialogare con i giovani e spesso mi è accaduto di partecipare

a incontri in cui il professore con piacere e serietà rispondeva alle loro

domande” – spiega *Pietro Polito, *segretario del professore tra il 1992 e

2003,* direttore del Centro studi Piero Gobetti e curatore dell’Archivio

Bobbio* – “Far rivivere il suo pensiero attraverso il lavoro di alcuni

studenti è il modo migliore per ricordarlo e tenere viva la sua lezione”.

*Il legame di Bobbio con Cervo. *

“È stata una piacevole sorpresa ritrovare un borgo ancora ben conservato,

abbarbicato ad un costone di roccia che si protende sul mare, non deturpato

da nuove costruzioni, godere della quiete dei terrazzamenti di ulivi e

della pineta nell’entroterra” – ricorda il figlio, Marco Bobbio – “così il

18 aprile 1990, durante un soggiorno nella nostra casa di via Alfieri a

Cervo, mio padre mi scriveva in una lettera negli Stati Uniti. Come sua

abitudine, la villeggiatura non era solo svago, ma l’occasione per

lavorare, scrivere e completare alcuni scritti: niente telefonate, nessuno

scocciatore, silenzio totale, facile concentrazione, sonni che ristorano.

In quella vacanza pasquale a Cervo aveva trovato la tranquillità per

scrivere una testimonianza su Carlo Levi e un articolo, comparso su “La

Stampa” del 5 maggio (“La democrazia a pallettoni”), a proposito della

violenza nella competizione elettorale.

*Il laboratorio degli studenti del Liceo Cassini su Bobbio. *

Gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo Elisa Cabrini, Alessia Masiello e

Matia Trimboli hanno accettato la sfida e, a vent’anni dalla morte, hanno

onorato il pensiero e la figura del “maestro che non voleva essere chiamato

maestro” misurandosi, umilmente, con il cosiddetto “metodo Bobbio”. Lo

hanno fatto approfondendo alcuni dei grandi temi ricorrenti nell’ opera del

filosofo e giurista piemontese, basilari per la vita associata:

eguaglianza, libertà, tolleranza, pace, diritti, pena di morte, democrazia.

