​​​​​Autostrade: Bonafè (PD), su stop pedaggio Firenze figuraccia della destra

“La destra è così in confusione totale che boccia anche le sue stesse proposte. In virtù di un consenso che sembrava condiviso proprio a livello territoriale, avevamo presentato una misura di buonsenso, temporanea ma concreta, che avrebbe aiutato migliaia di lavoratori e pendolari. Purtroppo ancora una volta da parte della maggioranza soltanto annunci e false promesse”. E’ quanto dichiara Simona Bonafè, vicepresidente dei deputati Pd, sull’emendamento da lei sottoscritto respinto al Decreto Infrastrutture in discussione a Montecitorio e che avrebbe reso gratuito il tratto autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti dell’area metropolitana.

