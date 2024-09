(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 USA, ALOISIO (M5S): VIOLENZA E TERRORISMO NON HANNO POSTO IN DEMOCRAZIA

Roma, 17 set – “Reputo preoccupante il clima di terrore che sta attanagliando le elezioni americane. Quanto avvenuto a Donald Trump, presso Palm Beach, è solo l’ultimo di un lungo elenco di eventi che minacciano la democrazia e il confronto politico. È sconcertante osservare come la campagna elettorale si stia trasformando in un terreno di scontro, dove la retorica violenta e l’uso delle armi diventino la normalità. Non si può permettere che l’odio e la divisione dominino il discorso politico: questa campagna elettorale, segnata da tensioni crescenti, ci ricorda le pagine più oscure della nostra storia, dall’assassinio di leader a quello di John Kennedy, da Bob Kennedy a Martin Luther King. Eppure la storia ci insegna che la violenza non è mai una soluzione, che la cultura delle armi, l’ideologia dell’odio e l’incitamento alla violenza rappresentano minacce non solo per la democrazia, ma per lo stesso tessuto sociale. Le parole possono avere conseguenze devastanti e ogni messaggio di odio contribuisce a creare un clima di paura e divisione, laddove la responsabilità non ricade solo su un singolo individuo o un gruppo: è un problema collettivo che richiede un’azione concertata. Auspico che negli Stati Uniti ci si possa impegnare per costruire un dialogo civile e rispettoso, in cui la violenza non possa più essere valutata come un’opzione”.

Lo dichiara la Senatrice Vincenza Aloisio.

