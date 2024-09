(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Sanità: sindacati, 23 settembre sciopero nazionale Aiop Aris

Coinvolti oltre duecentomila lavoratori. “Serve rispetto per un comparto

strategico per il Paese”

Roma, 16 set – “Gli impegni non sono stati mantenuti, e noi siamo stanchi

di aspettare. Sono oltre duecentomila le lavoratrici e i lavoratori che

operano nelle strutture in cui si applicano i contratti Aiop e Aris sanità

privata e Aiop e Aris rsa: lavoratori che svolgono un servizio pubblico

garantendo con ciò un diritto costituzionale, quello alla Salute. Si

tratta, dunque, di un comparto fondamentale per il Paese. Chiediamo il

rispetto della dignità e dei diritti: per questo motivo il 23 settembre

abbiamo proclamato uno sciopero nazionale con l’astensione dal lavoro

prevista per ogni turno di lavoro”.

Lo annunciano in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

“In quest’ambito – osservano i sindacati – sono stati stipulati due accordi

ponte (Aris rsa, Aiop rsa) necessari per unificare i tabellari e andare

alla stipula di un nuovo contratto unico di settore per le rsa, dove le

lavoratrici, i lavoratori e i professionisti hanno il contratto bloccato da

oltre 12 anni. Quanto al contratto Sanità privata Aris Aiop, è stato

rinnovato nel 2020 dopo 14 anni di blocco della contrattazione, un rinnovo

che però ha riguardato il triennio 1618. Sul tema, abbiamo chiesto

l’apertura di due tavoli ma ci è stato risposto che i tavoli si sarebbero

potuti svolgere solo se fossero arrivate risorse dello Stato.

Un’indifferenza intollerabile ed inaccettabile, e per questo abbiamo

promosso lo sciopero nazionale di lunedì. Per difendere la professionalità

e il futuro di lavoratrici e lavoratori, e la dignità del lavoro e della

Salute del nostro Paese ”, hanno concluso.

