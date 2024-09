(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 PEREGO (FI): La nomina di Raffaele Fitto rafforza il ruolo dell’Italia in Europa

“La nomina di Raffaele Fitto a Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea, con delega alla Coesione e alle Riforme, deve essere motivo di grande orgoglio per l’intero Paese” ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, appresa la notizia.

“Questo importante risultato strategico” continua il Sottosegretario “è frutto dell’autorevolezza e della credibilità che l’Italia ha saputo conquistare a livello internazionale grazie allo sforzo corale e instancabile di questo Governo”.

“Desidero augurare a Raffaele Fitto un sincero buon lavoro” conclude Perego “convinto che saprà mettere a frutto la sua vasta esperienza per affrontare con successo le sfide presenti e future che ci attendono.”

