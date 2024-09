Intel sospende per due anni la costruzione dell’impianto di chip in Germania: Il governo tedesco dibatte sugli incentivi

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

Lunedì, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato che la multinazionale statunitense sospenderà per circa due anni i lavori di costruzione del nuovo impianto di produzione di chip a Magdeburgo, nella Germania orientale. Questa decisione rappresenta un significativo rallentamento nel piano di espansione europea di Intel, che prevede un investimento globale di 89 miliardi di dollari, di cui 33,4 miliardi destinati alla fabbrica di Magdeburgo.

Il progetto, inizialmente concepito come un componente centrale della strategia dell’Unione Europea per rafforzare la produzione interna di semiconduttori, avrebbe dovuto portare una maggiore autonomia tecnologica per il continente. La fabbrica era vista come un passo cruciale per raddoppiare la quota di produzione globale dell’UE nel settore dei chip fino al 20% entro il 2030, riducendo così la dipendenza dall’Asia e dagli Stati Uniti.

Il piano originale di Intel prevedeva la creazione di 7.000 posti di lavoro durante la costruzione e di 3.000 posizioni permanenti una volta che l’impianto fosse operativo. Tuttavia, con la sospensione dei lavori, la realizzazione di questo progetto dovrà attendere, mettendo in discussione l’efficacia della strategia europea in un momento di competizione globale sempre più serrata per il controllo della catena di fornitura dei semiconduttori.

Gli incentivi e il dibattito in corso nel governo tedesco

Parallelamente alla sospensione dei lavori, il governo tedesco si trova ora ad affrontare un acceso dibattito sul futuro degli incentivi economici promessi a Intel per attrarre l’investimento. Berlino aveva firmato una lettera di intenti con l’azienda per un pacchetto di incentivi pari a 11,1 miliardi di dollari, destinati a sostenere la costruzione dell’impianto di Magdeburgo.

La sospensione ha costretto i principali attori politici a riconsiderare la gestione di questi fondi in un momento di sfide economiche. Il ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha sottolineato l’importanza di preservare le risorse economiche in vista del deficit di bilancio previsto per il 2025, pari a 13,3 miliardi di dollari. Lindner ha dichiarato che tutti i fondi non utilizzati dovrebbero essere accantonati per garantire una gestione fiscale responsabile e affrontare il crescente deficit.

Tuttavia, il ministro dell’Economia e vicecancelliere Robert Habeck ha assunto una posizione opposta, sostenendo che gli incentivi destinati a Intel non devono essere reimpiegati in modo mirato per il beneficio del Paese. Habeck ha ricordato che questi fondi erano stati originariamente allocati al Climate and Transformation Fund (KTF), un progetto prioritario per il governo, in particolare per il Partito Verde. Egli ha inoltre sottolineato che non dovrebbero essere dirottati verso il bilancio federale generale, ma piuttosto mantenuti per sostenere la transizione ecologica e digitale.

La sentenza della Corte costituzionale e le implicazioni per il bilancio

Il dibattito si inserisce in un contesto di maggiore pressione sulle finanze pubbliche, aggravato da una recente sentenza della Corte costituzionale federale tedesca. Nel novembre 2023, la Corte ha stabilito che il trasferimento di 66,8 miliardi di dollari dai fondi emergenziali dell’era pandemica verso il Climate and Transformation Fund fosse incostituzionale. Questo ha causato notevoli disagi al bilancio federale e ha comportato tagli significativi per il 2024.

Di fronte a queste difficoltà finanziarie, il governo tedesco dovrà ora decidere come riallocare i fondi previsti per il progetto di Intel, bilanciando le esigenze fiscali con la necessità di promuovere investimenti strategici nel settore tecnologico e nell’innovazione sostenibile.

La sospensione dei lavori a Magdeburgo rappresenta non solo una battuta d’arresto per Intel, ma anche una sfida politica ed economica per il governo tedesco e per l’intera Unione Europea, che puntava a rendersi un player chiave nella produzione globale di semiconduttori.