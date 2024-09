Comunicato stampa. Dal 19 al 21 settembre Foggia ospita il congresso della Società italiana di medicina del sonno in odontoiatria (SIMSO)

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

Soci SIMSO* Corso + Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

€ 800,00

Non Soci SIMSO Congresso

€ 350,00

Soci SIMSO* Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

ortodonzia

TargeT

€ 900,00 Coffe break

Cena Giovedì

Pranzo Venerdì

e Sabato

Party Venerdì

€ 150,00

anniversary

s.r.l.

9° Corso

Residenziale

per Odontoiatra

esperto in

medicina

del Sonno

€ 450,00 Coffe break

+ iva

Pranzo Sabato

€ 200,00 Coffe break

Pranzo Sabato

Iscritti a Scuole di Specializzazione € 500,00

di Area Odontoiatrica*

Corso + Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

€ 600,00 Coffe break

Iscritti a Scuole di Specializzazione

di Area Odontoiatrica*

Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

€ 100,00 Coffe break

€ 90,00

Cena Giovedì

Pranzo Venerdì

e Sabato

Party Venerdì

Pranzo Sabato

Iscritti a Master in Sleep Medicine* € 500,00

Corso + Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

€ 600,00 Coffe break

Iscritti a Master in Sleep Medicine*

Congresso

*in regola con l’iscrizione SIMSO

anno 2024

€ 90,00

€ 100,00 Coffe break

SESSIONE CONGRESSUALE

21 Settembre

Logopedisti ed Igienisti dentali

Gratuito

Party Venerdì

€ 60,00

Cena Giovedì

Pranzo Venerdì

e Sabato

Party Venerdì

Pranzo Sabato

Gratuito Coffe break

€ 60,00

Iscrizione esame scritto dell’IBDSM

(solo per Soci SIMSO in regola con la quota Associativa anni 2023 e 2024) € 100,00.

Iscrizione esame orale dell’ IBDSM

(solo per Soci SIMSO in regola con la quota Associativa anni 2023 e 2024) € 100,00.

Ingresso gratuito al congresso del 21 Settembre 2024 per gli studenti

iscritti ai corsi di laurea in Odontoiatria e P.D., Logopedia ed Igiene

COMITATO ORGANIZZATORE:

Prof. Domenico Ciavarella

Dott.ssa Sonia Familiari

Dott.ssa Doriana Bradascio

Dott.ssa Elisabetta Cretella Lombardo

Dott. Fabio Gatti

Dott. Pasquale Cozzolino

Dott. Alessandro Koumoulis

19-20

Settembre

2024 – Foggia

Congresso

Nazionale

SIMSO

Patrocinio

COMITATO SCIENTIFICO:

Prof. Domenico Ciavarella

Prof.ssa Khrystyna Zhurakivska

Dott.ssa Laura Guida

Dott. Michele Laurenziello

Dott.ssa Carlotta Fanelli

Dott. Mauro Lorusso

Dott.ssa Carmela Suriano

Dott. Gaetano Illuzzi

Dott.ssa Marta Maci

21Settembre

2024 – Foggia

Medicina del Sonno

in Odontoiatria:

Follow up

a 15 anni.

Sleep Medicine

in Dentistry:

15 years follow up.

SESSIONE POSTER:

Invio Poster per sessione poster

entro e non oltre il 15 Luglio 2024

all’indirizzo mail:

SESSIONI POSTER:

Sessione Ricerca

Multidisciplinarietà

Ricerca Clinica

Società Italiana di Medicina del Sonno in Odontoiatria

IBDSM Italian Board of Dental Sleep Medicine

15:00 COFFEE TIME

15:30 Microbiota e disbiosi: crosstalk con la Sleep Medicina.

Microbiota and Sleep Medicine.

Prof. Andrea Ballini (Università degli Studi di Foggia)

16:00 International Classification of Sleep Disorders

Third Edition: Sleep Bruxism.

Prof. Edoardo Manfredi (Università degli Studi di Parma)

16:30 Disturbi respiratori nel paziente in età evolutiva.

Respiratory Disorders in evolutive age.

Prof. Angelo Campanozzi (Università degli Studi di Foggia)

17:00 COFFEE BREAK

17:30 La Chirurgia Bariatrica nel Paziente OSA.

Bariatric Surgery in OSA Patients.

Prof. Nicola Tartaglia (Università degli Studi di Foggia)

18:00 Medicina Legale nelle OSA in Odontoiatria.

Laws About Osa Management in Dentistry.

Dott. Di Michele Pietro (Azienda USL di Modena)

18:30 Aspetti anestesiologici della corretta esecuzione

della drug induced sleep endoscopy.

Sleep endoscopy: How to set the sleep endoscopy.

Dott. Livio Tullo

20:30

SOCIAL DINNER

09:30 L’Obstructive Sleep Apnea.

Dott.ssa Elisabetta Cretella Lombardo (Università UniCamillus)

10:00 L’OSA nei pazienti in età evolutiva e nei soggetti fragili.

Obstructive Sleep Apnea in Evolutive age and Special Needs.

Prof. Antonio Gracco (Università degli Studi di Padova)

10:30 COFFEE BREAK

11:00 Caratteristiche Cranio facciali del Paziente OSA.

Craniofacial Features In Obstructive Sleep Apnea.

Prof. Michele Tepedino (Università degli Studi de l’Aquila)

11:30 Disturbi Temporo-Mandibolari nei pazienti trattati con i MAD.

Temporo-Mandibular Disorders in patients treated

with mandibular advancement devices.

Dott. Graziano Montaruli (Università degli Studi di Foggia)

12:00 La Sleep Endoscopy.

Dott. Andrea Marco Minetti, Dott. Salvatore D’Ascenzo

12:30 Gestione chirurgica del paziente roncopatico:

aspetti di interesse odontoiatrico.

Upper Airway Treatment: dentistry overview.

Dott. Federico Leone (Humanitas San Pio X)

13:00

LUNCH

14:30 Uso e gestione del MAD trattamento alternativo nelle OSA.

Mandibular advancement device an alternative approach to OSA.

Dott. Pasquale Cozzolino

15:00 I Dispositivi di avanazamento Mandibolare: Materiali e metodi.

Mandibular advancement device: Materials and methods

Dott.ssa Francesca Milano

15:30 Terapia Posizionale nei pazienti OSA.

Positional therapies for OSA.

Dott.ssa Sonia Familiari

16:00

COFFEE BREAK

16:30 La chirurgia Ortognatica nel trattamento dei pazienti OSA.

Maxillo Facial Treatment of OSA Patients.

Dott. Nicola Sgaramella (Mater Dei Hospital Bari)

17:15 La presa delle impronte e l’uso dei Gauge in Sleep Dentistry.

George Gauge setting.

Dott. Alessandro Koumoulis

17:45 Dental Sleep Medicine: Workflow and patient management.

Dott.ssa Sonia Familiari

18:15 COFFEE BREAK

18:30 Setting del MAD e Titolazione del Gauge (Parte Pratica).

Mad Setting and Gauge Titolation (Practice).

Dott. Fabio Gatti, Dott.ssa Doriana Bradascio

18:30 Come Presentare i Casi per l’Italian Board of Dental Sleep Medicine.

Case Presentation To Italian Board Of Dental Sleep Medicine Aula 2.

20:30

DINNER

Ore 8:30 Partecipants Welcome

09:00 Saluti delle Autorità / Authority Welcome

Prof. Lorenzo Lo Muzio (Magnifico Rettore Unifg)

Prof. Giuseppe Carrieri (Preside Facoltà di Medicina Unifg)

Prof Maurizio Margaglione (Dir. del Dip. in Medicina Clinica e Sperimentale Unifg)

Prof. Lucio Lo Russo (Presidente Corso Igiene Dentale Unifg)

Prof.ssa Carmela Robustella (Direttrice Dipartimento di Scienze Sociali Unifg)

Prof. Francesco Fanfulla (Presidente AIMS)

Dott. Pasquale Pracella (CAO Foggia)

09:30 Medicina del Sonno in Odontoiatria: Follow up a 15 anni.

15 Years of Sleep Medicine in Dentistry.

Prof. Luca Levrini (Università degli Studi dell’Insubria)

10:00 Utilizzo dei dispositivi di avanzamento mandibolare temporanei:

criteri di utilizzo e gestione del paziente.

Patients Criteria Selection and Management: Temporary Mandibular

Advancement Device.

Prof.ssa Marzia Segú (Università degli Studi di Parma)

21 Settembre 2024 (Sabato)

13:15 Neurofisiologia del Sonno e valutazione strumentale.

Sleep: Recharge Time.

Dott.ssa Maria Paola Mogavero (Università Vita Salute S. Raffaele, Milano)

14:00 Disturbi Respiratori nel Sonno e Comorbilità.

Sleep Disorders and Comorbilities.

Dott. Daniel Celli

14:30 Questionari utilizzati per la valutazione del Sonno.

Sleep questionnaire.

Prof.ssa Daniela Di Venere (Università degli Studi di Bari)

Ore 09:00 Il Trattamento dell’OSA con la Cpap.

Cpap tretament in patient with OSA.

Prof. Donato Lacedonia (Università degli Studi di Foggia)

21 Settembre 2024 (Sabato)

(DDs, PhD Professore Associato

Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia

Responsabile Reparto di Ortognatodonzia e Medicina del Sonno

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Università degli Studi di Foggia

Presidente della Società Italiana di Medicina del Sonno in Odontoiatria)

20 Settembre 2024 (Venerdì)

19 Settembre 2024 (Giovedì)

O re 10:00 Italian Bord Of Dental Sleep Medicine.

(Esame Scritto ed Esame orale)