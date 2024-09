COMUNICATO STAMPA – Auguri a Raffaele Fitto _Commissione UE

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

CONFINDUSTRIA LECCE: AUGURI DI BUON LAVORO A RAFFAELE FITTO VICE PRESIDENTE

ESECUTIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Lecce, 17 settembre 2024

Prot.n. 326/MRP

Confindustria Lecce si congratula con l’onorevole Raffaele Fitto per la sua

nomina a vice presidente esecutivo della Commissione Europea, con delega

alla Coesione e alle Riforme da parte della presidente Ursula von der Leyen.

“Raffaele Fitto, con la sua esperienza istituzionale e politica, saprà

certamente interpretare con competenza e determinazione il delicato ruolo

che gli è stato assegnato – afferma il presidente di Confindustria Lecce

Valentino Nicolì. Siamo convinti che saprà valorizzare le opportunità di

sviluppo nazionale, regionale e locale, favorendo politiche di coesione e

investimenti strategici in tutta Europa, con particolare attenzione alle

aree meno sviluppate come il nostro territorio”.

La delega alla Coesione e alle Riforme che l’onorevole Fitto si appresta a

ricoprire è, infatti, di vitale importanza per l’Unione Europea e per il

futuro del nostro Paese. La politica di coesione, lo sviluppo delle città e

delle regioni rappresentano una leva fondamentale per una crescita

sostenibile e inclusiva, obiettivi verso i quali il neo vice presidente

esecutivo potrà indirizzare la sua azione.

Nel ringraziare l’onorevole per il suo contributo come ministro per gli

Affari Europei e per il PNRR all’interno del governo italiano, Confindustria

Lecce guarda con ottimismo alla sua nuova sfida a Bruxelles: “a nome degli

industriali della provincia di Lecce – conclude il presidente – desidero

rivolgere a Raffaele Fitto gli auguri per questo incarico prestigioso quanto

strategico, nel quale continuerà ad operare con l’impegno che lo

contraddistingue a servizio delle istituzioni e del bene comune, promuovendo

competitività e innovazione e favorendo una transizione verde e digitale che

possa avvantaggiare le nostre imprese e il tessuto produttivo territoriale”.

L’Ufficio Comunicazione