agenzia regionale 968.24 emiliano consiglio regionale oggi su referendum autonomia differenziata

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 *AUTONOMIA DIFFERENZIATA, EMILIANO: “CON REFERENDUM E RICORSO ALLA CONSULTA

SIAMO IN CAMPO E CI BATTEREMO FINO ALL’ULTIMO” *

“Come avevo promesso il Consiglio regionale ha votato sui due quesiti

referendari contro l’autonomia differenziata di Calderoli. Sono stati

approvati con trenta voti di maggioranza, dimostrando forza, compattezza e

soprattutto determinazione contro il disegno della Lega di spaccare

l’Italia e di togliere poteri al Presidente della Repubblica attraverso

l’elezione diretta del premier. Una consultazione referendaria che a questo

punto le Regioni di centrosinistra del fronte progressista consentiranno di

effettuare al più presto.

La Puglia è al fianco di chi in Italia combatte contro la legge Calderoli,

la Puglia è stata anche la prima Regione a impugnarla davanti alla Corte

Costituzionale nella convinzione che questa legge renda diseguali i

cittadini delle regioni italiane. Siamo in campo e ci batteremo fino

all’ultimo”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della

seduta del Consiglio regionale in cui sono anche state indicate le due

consigliere regionali (Grazia Di Bari e Lucia Parchitelli) delegate dal

Consiglio a depositare in Corte costituzionale la richiesta di referendum

popolare ex articolo 75 della Costituzione per l’abrogazione totale e

parziale della legge Calderoli.

