(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 ITALIA-GB. MANTOVANI (FDI): CON GOVERNO MELONI APPREZZATI PER APPROCCIO LUNGIMIRANTE SU IMMIGRAZIONE

“L’incontro tra il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, e il Presidente Meloni conferma l’apprezzamento internazionale verso le politiche sull’immigrazione che l’Italia sta attuando, come il protocollo tra Roma e Tirana. Il governo italiano, con lungimiranza, ha finora dimostrato di saper guardare lontano e di adottare strategie che molti altri non sono riusciti a intraprendere sulla questione migratoria. Le parole di Starmer sui ‘successi’ italiani, rimbalzate su tutti i più importanti giornali inglesi, testimoniano l’autorevolezza e il carisma dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Mai quanto oggi è infatti fondamentale affrontare il fenomeno dell’immigrazione illegale con visione ed efficacia, e l’Italia in questo sta giocando un ruolo da apripista. Proprio per questo, numerosi Stati stanno valutando con grande interesse il piano italiano, che offre una soluzione concreta a un problema complesso. Mentre la sinistra promuove l’immigrazione incontrollata, l’approccio innovativo e coraggioso che Fratelli d’Italia ha sempre proposto si sta rivelando un modello vincente per un cambiamento significativo nella gestione dei flussi migratori”. Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Politiche dell’Ue.

