CS Apertura musei per PNlegge

Apertura straordinaria dei musei durante Pordenonelegge

Pordenone, 16/09/2024

Durante la settimana di Pordenonelegge, i musei di Pordenone hanno previsto delle aperture straordinarie per accogliere i tanti visitatori che saranno in città per assistere al festival del libro e degli autori.

Il Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri sarà aperto con ingresso gratuito da giovedì 19 a domenica 22 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il Museo archeologico di Torre aprirà con ingresso gratuito sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Ingresso gratuito anche al Museo di Storia Naturale che avrà i seguenti orari: giovedì 19 e venerdì 20 settembre 10-13 e 15-19, mentre sabato 21 e domenica 22 settembre 13-19.

In Galleria Harry Bertoia, dove è allestita alla mostra “Magnum sul set. Lo sguardo dei grandi fotografi sui divi di Hollywood”, si potrà accedere da mercoledì 18 a domenica 22 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 al costo di 5 € (intero) e 3 € (ridotto). Al secondo piano della Galleria Bertoia si potrà visitare gratuitamente la mostra “Il tempo di una fotografia”, in cui saranno esposte le opere dei giovani dai 15 ai 30 anni che hanno partecipato al concorso fotografico indetto dal Comune. Tutti i visitatori potranno esprimere una preferenza e votare la foto preferita.

Durante Pordenonelegge, apertura straordinaria anche per la Biblioteca civica – sezione adulti domenica 22 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Negli altri giorni sarà garantito il solito orario dalle 9 alle 19.

