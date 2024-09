(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 CACCIA, CATELLANI (LEGA): “GIUNTA BONACCINI IGNORA MODIFICHE A LEGGE

NAZIONALE E TOGLIE UN MESE DI ATTIVITA’: EMILIA-ROMAGNA PENALIZZATA

RISPETTO ALLE ALTRE REGIONI IN PIENA EMERGENZA PESTE SUINA”

BOLOGNA, 16 SET – La consigliera regionale della Lega Maura Catellani ha

presentato un’interrogazione alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna

riguardante la mancata applicazione delle recenti modifiche alla legge

nazionale sulla caccia (L.157/92). Le modifiche prevedono, tra l’altro,

l’estensione del periodo di caccia al cinghiale da tre a quattro mesi, come

già recepito da altre Regioni, tra cui Lombardia e Toscana.

“In Emilia-Romagna, a causa delle dimissioni anticipate del governatore

Bonaccini e della frettolosa approvazione del calendario venatorio

2024-2025, non si è tenuto conto delle recenti modifiche alla normativa

nazionale – attacca Catellani -: questo penalizza i cacciatori della nostra

Regione, che vedono ridotto il periodo di caccia al cinghiale rispetto a

quanto previsto a livello nazionale”.

Nell’atto ispettivo, Catellani sottolinea come l’emergenza peste suina

africana renda ancora più urgente facilitare l’attività delle squadre di

caccia. “La diffusione della peste suina africana rappresenta una minaccia

gravissima per il comparto agricolo e zootecnico. In un contesto del

genere, risulta incomprensibile che la nostra Regione non agevoli l’operato

dei cacciatori, che sono uno strumento fondamentale per il contenimento

della popolazione di cinghiali, principale vettore di questa malattia”

ribadisce la leghista.

Nella sua interrogazione, poi, Catellani chiede alla Giunta regionale “se

siano a conoscenza di questa discrepanza e per quali ragioni non abbiano

adeguato il calendario venatorio 2024-2025 alle nuove disposizioni di

legge, come fatto prontamente da altre Regioni italiane”. Inoltre, il

consigliere sollecita “l’attivazione immediata delle misure necessarie per

consentire ai cacciatori emiliano-romagnoli di usufruire dell’intero

periodo di caccia al cinghiale di quattro mesi, così come previsto dalle

modifiche alla legge”.

“Chiediamo alla Regione un adeguamento tempestivo, affinché i nostri

cacciatori non vengano penalizzati ulteriormente – ribadisce la leghista,

sottolineando come, “oltre alla caccia al cinghiale, la Regione Lombardia

abbia già previsto la caccia di selezione agli ungulati anche in presenza

di neve, un altro aspetto assente nel calendario dell’Emilia-Romagna”.

Con la presentazione di questo atto ispettivo, Catellani “intende

garantire che i diritti dei cacciatori emiliano-romagnoli siano rispettati

e che la Regione si allinei quanto prima alle nuove disposizioni

legislative”.

