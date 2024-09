(ARC) Viabilit: Amirante, confronto con territorio su Sequals-Gemona

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 Gemona del Friuli, 16 set – “Proseguiamo nell’ascolto del

territorio per accogliere le istanze delle comunit? locali e

delle categorie economiche rispetto allo sviluppo del tracciato

della Cimpello-Sequals-Gemona. Rispetto alle riflessioni emerse

la scorsa primavera sulle tre ipotesi di tracciato, oggi si

aggiunge l’impegno della Regione di proseguire lo studio di

fattibilit? per analizzare un’ulteriore ipotesi collocata pi? a

Nord, verso San Daniele del Friuli, Majano, Osoppo. A tal fine

nella legge di assestamento estiva sono stati stanziati 10

milioni di euro che serviranno anche ad acquisire alcuni dati

tecnici ancora carenti”.

Cos? l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina

Amirante si ? espressa stasera nella riunione che si ? svolta

nella sede municipale di Gemona con i sindaci e i rappresentanti

delle categorie produttive interessati dalla viabilit?

Sequals-Gemona (oltre al sindaco di Gemona, anche i primi

cittadini di Artegna, Buja, Bordano, Majano, Montenars, Osoppo,

Trasaghis, Venzone e i presidenti della Comunit? di montagna del

Gemonese e Collinare).

“Con il secondo studio vogliamo approfondire alcuni dati che

necessitano di un aggiornamento, in particolare i numeri della

domanda trasportistica e i flussi, anche alla luce dei volumi

della nuova Pedemontana veneta che oggi ? in piena funzione.

Stiamo infatti registrando un aumento di mezzi sulla A4 e sulla

rete autostradale di primo livello, a cui si aggiunge una ormai

nota saturazione del traffico lungo la Pontebbana” ha spiegato

Amirante.

L’ulteriore ipotesi al vaglio della Regione include un raccordo

con la bretella di Barbeano e il bypass di Dignano gi? esistente

e, successivamente, a partire dalla rotonda lungo la 464, un

tracciato di collegamento diretto con Osoppo e Gemona.

“L’obiettivo – ha ribadito Amirante – ? quello di giungere alla

massima condivisione del tracciato stradale e della sua

tipologia, posto che stiamo ancora valutando anche l’ipotesi di

un percorso autostradale o tangenziale. Oltre a ci?, obiettivo

primario ? collegare il maggior numero di zone industriali”.

ARC/SSA/gg

162009 SET 24