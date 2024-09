(ARC) Ricerca: Rosolen, Esteco spa storia di innovazione e lungimiranza

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 L’assessore alla cerimonia per i 25 anni di attivit? dell’impresa

di Padriciano, primo spin-off dell’universit? di Trieste

Pordenone, 16 set – “Di questa storia imprenditoriale e di

ricerca ci? che colpisce di pi? ? sicuramente la capacit? di

anticipare i tempi. Partire in tre addetti, attraverso uno

spin-off che ? stato il primo dell’Univerist? di Trieste, e

diventare una realt? globale leader sui mercati internazionali ?

il risultato della grande lungimiranza attraverso la quale chi ha

compiuto questo straordinario percorso ha saputo innovare e

guardare avanti prevedendo anche la rivoluzione digitale che

sarebbe arrivata molto dopo”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, formazione e

ricerca, Alessia Rosolen, alla cerimonia per i 25 anni di

attivit? della Esteco Spa di Padriciano (Trieste), uno dei leader

nel mercato dell’ottimizzazione numerica ed ? specializzata nella

ricerca e sviluppo di soluzioni software utili in tutte le fasi

del processo di progettazione ingegneristica. Da 25 anni anni,

trovando “casa” e supporto in Area Science Park, l’azienda

sviluppa tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione

numerica, l’integrazione Cae, l’automazione dei processi e la

gestione dei dati di simulazione, utilizzate da progettisti e

aziende per progettare prodotti migliori e pi? efficienti.

“Un’esperienza – ha aggiunto Rosolen – che ha capito in anticipo

dove sarebbe andato il mondo dell’hi-tech e del digitale. Un

quarto di secolo fa, tutto ci? che ? stato realizzato da questa

realt? era profondamente innovativo. Era innovativo nascere e

svilupparsi da uno spin-off, era innovativo partire con la

collaborazione con un ente di ricerca che sul territorio ha

investito importanti risorse per accompagnare i percorsi di

sviluppo delle imprese territoriali. Ma forse – ha sottolineato

l’assessore alla Ricerca – il vero ‘miracolo’ ? stato quel

reinventarsi nella quotidianeit? quel percorso di autonomia, di

ricerca e di sviluppo che si trova nelle parole di coloro che

hanno raccontato questi 25 anni di Esteco”.

“Partire come microimprese di tre persone e diventare globali –

ha voluto aggiungere Rosolen – significa essere stati capaci di

restituire alla comunit?, e questo ? ci? che pi? conta per

l’Amministrazione regionale, quello che la Regione ha potuto e ha

saputo investire, sia sotto il profilo della ricerca ma anche per

accompagnare una visione che ha portato nel tempo a successi e

risultati sempre pi? grandi”.

