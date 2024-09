(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 RaiNews24, Iezzi (Lega): “Tv stato non può più essere megafono sinistra, si rassegnino”

Roma, 15 set. – “RaiNews24, nota in passato come RaiPd24, nel 2018 aveva mandato in onda dei giornalisti con la maglietta rossa di chi protestava contro l’allora ministro Salvini per i porti chiusi. Ovviamente, i sindacati si erano prontamente schierati a favore dei colleghi di partito, pardon di redazione. La tv di stato non può più essere il megafono della sinistra: si rassegnino”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.