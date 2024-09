(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Open Arms, Montemagni (Lega): “Sempre grazie a Salvini per aver difeso nostri confini, processo vergogna”

Roma, 15 set. – “Non smetteremo mai di ringraziare Matteo Salvini per aver difeso i nostri confini, ridotto drasticamente gli sbarchi e contrastato i trafficanti di esseri umani. Agire nel rispetto delle leggi e di un mandato elettorale non può essere un reato. Una vergogna che per questo siano stati chiesti sei anni per Salvini che ha adempiuto al suo dovere di ministro della Repubblica e ha mantenuto la promessa fatta ai nostri cittadini. Sempre con te, Matteo. Andiamo avanti”.

Lo dichiara la deputata della Lega Elisa Montemagni.