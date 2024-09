(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 OPEN ARMS, MAIORINO (M5S): “SALVINI CONTRO GIUDICI SOVVERSIVO, GOVERNO PERICOLOSO”

Roma, 15 set. – “Questo è quanto sta succedendo in Italia: un vicepresidente del Consiglio, nonché ministro della Repubblica, accusa pubblicamente l’intero sistema giudiziario del Paese di essere manipolato e manipolabile, e quindi traditore. Un ministro della Repubblica, nonché vicepremier, si appella alla ‘giustizia popolare’ sui social media invece di difendersi nelle aule dei tribunali. Un ministro della Repubblica, nonché vicepremier, dichiara pubblicamente di non credere in uno dei tre poteri – quello giudiziario – consacrati dalla Costituzione su cui ha giurato. Salvini si rende conto che diramando questo video sui social ha fatto qualcosa di più grave che impedire alla Open Arms di attraccare? Che mina le basi del sistema democratico e costituzionale, abiura al suo giuramento, tradisce il proprio mandato e sobilla il popolo contro uno dei poteri dello Stato? In altre e più chiare parole: Salvini si rende conto di essere sovversivo? Questo video ha la stessa valenza dell’assalto a Capitol Hill. Scuote dalle fondamenta il patto costituzionale su cui si fonda la civile convivenza. E Meloni, anziché cacciarlo a pedate, per preservare la propria credibilità e quella delle istituzioni democratiche che rappresenta, gli dà la sua solidarietà? Questo non è solo un governo di cialtroni, ma è pericoloso per la tenuta sociale”. Lo scrive in un post su Facebook Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato.

