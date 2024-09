(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Open Arms: Borghi (Lega), pagina nera storia magistratura

Roma, 15 set. – “Ieri, con la richiesta da parte dei pm di Palermo, di sei anni per Matteo Salvini, si è scritta una delle pagine più nere della storia della magistratura, creando un precedente pericolosissimo. Salvini, da ministro dell’Interno, ha svolto il suo ruolo in modo eccellente, seguendo il mandato che gli era stato conferito dagli elettori e mantenendo, quindi, la promessa fatta ai cittadini. E così ha operato a tutela dei nostri confini e degli italiani. Difendere il nostro Paese è un dovere di tutti, non un reato. La decisione di ieri indigna non solo l’Italia, ma oltre confine”.

Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi.

Ufficio Stampa Lega Senato