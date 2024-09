(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 OPEN ARMS, BARBERA (PRC): “DA PREMIER MELONI UN PESANTE ATTACCO EVERSIVO.

OPPOSIZIONI SCENDANO IN PIAZZA”

“Altro che inopportune, come le ha definite la segretaria del PD, Elly

Schlein! Le vergognose parole della premier Giorgia Meloni sul caso Open

Arms e Salvini rappresentano un vero e proprio attacco eversivo nei

confronti di quel principio di separazione dei poteri sancita dalla nostra

Costituzione. Quelle parole si configurano, infatti, come un pesante

condizionamento nei confronti dell’operato della magistratura nel processo

a carico di Matteo Salvini, anche perché il procedimento è ancora in corso.

Tale situazione, aggravata dalle condizioni in qui versa il nostro sistema

radiotelevisivo pubblico, ormai ridotto al megafono del governo Meloni,

come testimoniano anche le veementi proteste del CDR di Rai news di queste

ore, ripropone con urgenza il tema della pericolosa deriva autoritaria in

atto nel nostro Paese. Non si può continuare ad assistere passivamente a

questa situazione che si fa, giorno dopo giorno, sempre più grave. Le forze

sane e democratiche del Paese hanno il dovere morale e politico di scendere

in piazza per chiedere le immediate dimissioni del governo Meloni, prima

che sia troppo tardi”. È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del

comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.