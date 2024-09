(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

DA GIUNTA OK A BLACK POINT VIA COLOMBO-VIA PINDARO- VIA WOLF FERRARI

PATANÈ: “PARTONO LAVORI SECONDO LOTTO INTERSEZIONI A RISCHIO”

Roma, 15 settembre 2024 – La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo riguardante la messa in sicurezza dell’incrocio a massimo rischio di via Cristoforo Colombo-Via Pindaro-Via Wolf Ferrari nel Municipio X, una delle intersezioni pericolose individuate grazie ad un lavoro congiunto tra Assessorato alla Mobilità, Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità.

I lavori, finanziati con poco più di mezzo milione di euro, prevedono, tra le altre cose, una ridefinizione delle traiettorie, la revisione ed ottimizzazione dei percorsi pedonali per renderli più sicuri, l’adeguamento della segnaletica stradale, una nuova regolazione semaforica e il rinnovo della pavimentazione stradale.

“ Dopo aver concluso i lavori per la messa in sicurezza dei black point veicolari su via Nomentana, via Zara, via Lazzaro Spallanzani e quello sull’Aurelia, in via Cardinal Pacca e aver concluso l’iter burocratico per avviare gli interventi su 30 black point pedonali e sugli incroci pericolosi di Casale di San Basilio e Via Colombo-Via Canale della Lingua – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – iniziamo ad occuparci degli interventi del secondo lotto, partendo da uno degli incroci a massimo rischio presenti nella nostra città. Proseguiamo dunque il nostro lavoro per garantire la sicurezza sulle nostre strade con l’obiettivo di ridurre entro 3 anni del 20% i decessi ed i feriti gravi ed entro 10 anni del 50%, nel solco del programma ‘Vision Zero’ ”.