CS MEDAGLIA D’ORO LA RENAISSANCE FRANCAISE A MUSEO 800 PESCARA, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 CULTURA, TESTA (FDI): ORGOGLIOSO PER MEDAGLIA D’ORO LA RENAISSANCE

FRANCAISE A MUSEO OTTOCENTO

“Sono particolarmente orgoglioso che una associazione prestigiosa come La

Renaissance Française abbia conferito la medaglia d’oro a una delle

eccellenze dell’Abruzzo e dell’Italia intera come il museo dell’Ottocento

di Pescara, un contesto culturale unico nel suo genere e in crescita

costante da 30 anni. Le collezioni presenti nelle sale hanno dato

autorevolezza a questo gioiello della nostra regione. L’auspicio è che

questo modello di mecenatismo privato che collabora con musei pubblici

grandi e meno grandi, in Italia e all’estero, possa essere seguito anche da

altre realtà. Per il lavoro importante che hanno fatto in questi anni

voglio ringraziare Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta, rispettivamente

presidente e vicepresidente del museo dell’Ottocento. Quello di La

Renaissance Française è un riconoscimento meritato e che deve spingere

verso ulteriori nuovi e importanti traguardi”. Lo ha detto il deputato

abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

Prscara, 15 settembre 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne